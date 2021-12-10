Английский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Решение апелляционного суда означает, что дело о выдаче Ассанжа властям США будет передано обратно в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд. Последний ранее отказал США в экстрадиции австралийского общественного деятеля из-за того, что он может покончить с собой.
Теперь магистратский суд должен направить дело Джулиана Ассанжа министру внутренних дел, который и должен решить вопрос об экстрадиции, сообщает РИА Новости.
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря публикации материалов, разоблачающих незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, а также сведений об условиях содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании и домогательствах. Позже это дело было закрыто, но возобновлено, а в ноябре 2019 года снова закрыто.
Власти США обвиняют Джулиана Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В Америке ему грозит 175 лет тюрьмы.