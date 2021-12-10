Маркетплейс Wildberries ввел комиссию для покупателей за возврат товаров
Замглавы Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский прокомментировал введение маркетплейсом Wildberries комиссии для покупателей за возврат товаров
Замглавы Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский прокомментировал введение маркетплейсом Wildberries комиссии для покупателей за возврат товаров.
В ведомстве заявили, что комиссии или штрафы продавец вправе вводить только в том случае, если покупатель возвращает качественный товар. Бесплатным возврат должен быть, если товар оказался ненадлежащего качества. «Чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на размещенное в сети фото или пришел уже с признаками того, что он был в употреблении», - отметил Андрей Пучковский, слова которого приводит РИА Новости.
Что касается Wildberries, то маркетплейс выступает в роли агрегатора, поэтому покупатель может взаимодействовать с продавцом напрямую, например, если не доверяет пункту выдачи или покупка оказалась дорогостоящей. Если клиент считает, что ему будет дешевле и быстрее сделать возврат напрямую продавцу, то маркетплейс не имеет права в этом препятствовать.
Крупнейший в России маркетплейс Wildberries ранее ввел платный возврат товаров для определенной категории покупателей. Так, платить комиссию за возврат придется клиентам, чей процент выкупа составляет меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей. Размер комиссии за возврат составляет 100 рублей за каждую единицу товара.