10 декабря 2021, 12:59
В России зарегистрировали четыре случая заражения штаммом «омикрон»
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что «омикрон» выявили у двух россиян, которые вернулись на вывозном рейсе из ЮАР. Напомним, что именно в этой стране впервые была обнаружена новая мутация коронавируса
Фото: YouTube
В России зарегистрировано уже четыре случая заражения штаммом «омикрон». Все заболевшие – туристы, которые недавно вернулись из-за границы.
В центре «Вектор», подведомственном Роспотребнадзору, уточнили РИА Новости, что речь идет о четырех полногеномных штаммах.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что «омикрон» выявили у двух россиян, которые вернулись на вывозном рейсе из ЮАР. Напомним, что именно в этой стране впервые была обнаружена новая мутация коронавируса.
Всего коронавирус был выявлен у 28 пассажиров вывозных рейсов из ЮАР и других африканских стран. В настоящее время 177 туриста еще находятся в обсерваторах под наблюдением. Для них был введен двухнедельный обязательный карантин.