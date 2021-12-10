В «Комитете против пыток» остались недовольны реакцией президента на доклад об издевательствах над зэками
Глава «Комитета против пыток» и член Совета по правам человека Игорь Каляпин назвал «не очень правильной реакцией» ответ Владимира Путина по поводу пыток заключенных в колониях. Эта тема поднималась на встрече главы государства с членами СПЧ
Глава «Комитета против пыток» и член Совета по правам человека Игорь Каляпин назвал «не очень правильной реакцией» ответ Владимира Путина по поводу пыток заключенных в колониях. Эта тема поднималась на встрече главы государства с членами СПЧ.
«Думаю, что Владимир Владимирович пытался сделать вид, что это неважно и потому не очень интересно. На самом деле, я думаю, что это просто маска», - заявил Игорь Каляпин. Правозащитник пояснил, что в Кремле не могут не знать, что люди возмущены ситуацией в российских колониях, особенно после публикации проектом Gulagu.net видеозаписей чудовищных пыток. Граждане ждут от власти принятия каких-то срочных мер, но вчера Владимир Путин сделал вид, что «ничего такого уж экстраординарного во всем этом нет».
«По-моему, это не очень правильное поведение власти в такой ситуации», — добавил Каляпин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Доклад о пытках в российских колониях представила член СПЧ и ОНК Ева Меркачева. Она предложила ввести в Уголовный кодекс отдельную статью «Пытки» и наказывать по этой статье всех участников издевательств над заключенными, включая начальников колоний и следователей, которые отказывают в возбуждении дел по жалобам заключенных на пытки.