10 декабря 2021, 12:30
В Тульской области нашли обезглавленное тело пропавшего подполковника Росгвардии
Ранее сообщалось, что оперуполномоченный по особо важным делам в СОБР ушел из дома еще 18 ноября после ссоры с бывшей женой и больше на связь не выходил
Фото: kingisepp.bezformata.com
В Тульской области нашли мертвым пропавшего две недели назад подполковника Росгвардии.
Ранее сообщалось, что оперуполномоченный по особо важным делам в СОБР ушел из дома еще 18 ноября после ссоры с бывшей женой и больше на связь не выходил.
По данным Baza, тело росгвардейца по фамилии Харламов нашли в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. Тело мужчины было без головы и кистей рук, а на груди и ногах имелись осколочные ранения.
Рядом с погибшим оперативники обнаружили рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы.
Правоохранительные органы основной причиной смерти подполковника Росгвардии считают суицид.
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