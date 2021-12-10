10 декабря 2021, 11:48
Московский арбитраж обязал Bloomberg удалить статью о «Роснефти» и деньгах ФНБ
Госкомпания обратилась в суд из-за статьи, в которой сообщалось, что «Роснефть» может получить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инфраструктурных проектов
Фото: km.ru
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск российской государственной компании «Роснефть» к информагентству Bloomberg.
Госкомпания обратилась в суд из-за статьи, в которой сообщалось, что «Роснефть» может получить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инфраструктурных проектов.
Московский суд обязал Bloomberg удалить эту статью и опубликовать опровержение на английском языке. Авторы публикации Анна Андрианова и Евгения Письменная должны выплатить «Роснефти» по 6 тысяч рублей.
«Роснефть» ранее также выиграла суды против «Эха Москвы» и «Дождя» (внесен в реестр иностранных агентов) из-за публикаций, написанных на основе статьи Bloomberg.