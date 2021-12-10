10 декабря 2021, 10:33
Бывший спикер чукотского парламента выписал сам себе премии на 8,9 млн рублей
Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего спикера парламента Чукотского автономного округа Александра Маслова. Напомним, что чиновнику было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий
Фото: Вместе.РФ
Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего спикера парламента Чукотского автономного округа Александра Маслова. Напомним, что чиновнику было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2021 годы обвиняемый единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя чукотской окружной думы.
Также г-н Маслов издавал незаконные распоряжения о выплате квартальных и годовых премий по результатам работы самому себе без одобрения Совета окружной думы.
Следствие подсчитало, что за два года спикер выписал сам себе премий на 8,9 млн рублей.