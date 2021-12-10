В Кабардино-Балкарии арестовали блогерку, которая готовила расследование о местном чиновнике
В Баксане республики Кабардино-Балкария сотрудники силовых ведомств в масках и с автоматами пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли на допрос в Нальчик. Портал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) сообщает, что блогерку вменяют террористическую статью
В Баксане республики Кабардино-Балкария сотрудники силовых ведомств в масках и с автоматами пришли домой к блогеру Инсе Ландер и увезли на допрос в Нальчик. Портал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) сообщает, что блогерку вменяют террористическую статью.
Инса Ландер успела сообщить знакомым, что силовики оказывают на нее давление и требуют, чтобы она дала показания против себя.
Вечером 9 декабря суд отправил Инсу Ландер под домашний арест.
The Insider (издание признано иностранным агентом) сообщает, что Инса Ландер занималась расследованием деятельности одного высокопоставленного чиновника в Кабардино-Балкарии. Она готовила публикацию о предположительной утечке денежных средств из благотворительного фонда, которым руководит этот чиновник.
Ранее Инса также участвовала в программе «Мужское/Женское» на Первом канале как автор расследования о женщине, которая продавала полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Блогерка представила доказательства того, что мать торгует откровенными фотографиями на специализированных площадках в интернете.