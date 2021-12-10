Депутат Султан Хамзаев предложи ввести штраф за курение в присутствии детей и беременных
Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести специальный штраф для граждан за курение рядом с беременной женщиной или несовершеннолетними детьми
Депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести специальный штраф для граждан за курение рядом с беременной женщиной или несовершеннолетними детьми.
Депутат направил письмо главе Минздрава Михаила Мурашко, в котором напомнил, что в России действует запрет на курение на отдельных территориях, а за его нарушение предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. За курение на детской площадке предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Султан Хамзаев также призвал наказывать россиян за курение возле беременных или детей, чтобы сохранить их здоровье и уберечь от негативного влияния табачного дыма. Соответствующую норму депутат предлагает прописать в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, сообщает RT.