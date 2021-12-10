10 декабря 2021, 07:43
В Подмосковье в результате ДТП погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров
Депутат Эвклид Зафиров и его друг ехали на автомобиле Toyota Camry. На 65-м км автодороги М-5 «Урал» примерно в 23:06 легковушка столкнулась с фурой марки Renault
Фото: news.rambler.ru
В Раменском районе Подмосковья в результате ДТП погибли депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров и его друг. Автомобиль парламентария врезался в грузовик.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Эвклид Зафиров и его друг ехали на автомобиле Toyota Camry. На 65-м км автодороги М-5 «Урал» примерно в 23:06 легковушка столкнулась с фурой марки Renault.
Водитель и пассажир Toyota Camry от полученных травм скончались на месте аварии.
Другие обстоятельства происшествия уточняются.