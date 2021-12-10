Власти Новой Зеландии утвердили план по полному запрету продажи табака
Замглавы Минздрава Аиша Вералл рассказала, что согласно принятому плану, граждане младше 14 лет не смогут законно купить табачную продукцию к 2025 году
Власти Новой Зеландии утвердили план по полному запрету продажи табака, который должен быть реализован к 2025 году.
В правительстве принятие антитабачного плана назвали историческим днем для здоровья населения страны.
Замглавы Минздрава Аиша Вералл рассказала, что согласно принятому плану, граждане младше 14 лет не смогут законно купить табачную продукцию к 2025 году. Также будет запрещена продажа продукции с высоким содержанием никотина и сокращено количество табачных магазинов.
Реализация плана и поддержка граждан, которые хотят бросить курить, обойдется бюджету страны в 36 млн новозеландских долларов (примерно 24,4 млн американских долларов).
По данным властей, сейчас в стране курит 13% местных жителей, а к 2025 году этот показатель должен снизиться до 5%.