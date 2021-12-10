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10 декабря 2021, 06:55

Электоральный рейтинг Владимира Путина упал до 32%

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал до 32%. Это на 8% меньше, чем в апреле текущего года, сообщается в новом исследовании «Левада-центра»

Электоральный рейтинг Владимира Путина упал до 32%
Фото: davydov.in

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал до 32%. Это на 8% меньше, чем в апреле текущего года, сообщается в новом исследовании «Левада-центра» (признан иностранным агентом). 

Социологи задали респондентам вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье. 32% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Владимира Путина. Отметим, что с таким результатом действующий глава государства не смог бы победить на выборах в первом туре. 

3% респондентов проголосовали бы на ближайших выборах за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2% - за лидера Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова. Алексей Навальный, Павел Грудинин, Сергей Шойгу, Николай Бондаренко и Михаил Мишустин набрали только по одному проценту.

27% россиян заявили, что не пошли бы на выборы, а 21% респондентов не определились с кандидатурой.

Рейтинг «Единой России» по сравнению с октябрем 2021 года упал на 3% и составил до 26%.

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