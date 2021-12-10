Ростовского депутата и владельца оздоровительных лагерей уличи в экономии на питании детей
В Ростовской области разгорелся скандал с участием местного депутата Виталия Латышева, который приказывал своим подчиненным экономить на еде для детей
В Ростовской области разгорелся скандал с участием местного депутата Виталия Латышева, который приказывал своим подчиненным экономить на еде для детей.
Парламентария подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на организацию детского отдыха. Виталий Латышев руководит лагерями ООО ДОК «Солнечная Поляна», ООО Пансионат «Орленок» и ООО Пансионат «Дмитриадовский». Накануне в лагеря приходили с обысками.
Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой Латышев вместе со своей подчиненной считает сэкономленные на питании детей деньги. Далее депутат объясняет женщине, что, например, котлеты детям можно давать только в день визита инспекции.
«В меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать», - заявляет депутат.
После подсчетов на калькуляторе Латышев подводит итог, что 5 рублей экономит полтора миллиона рублей, а его собеседница добавляет, что 10 рублей экономит 3 млн рублей.
После публикации видеозаписи Следственный комитет начал проверять чиновника на причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на детский отдых.