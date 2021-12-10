Владимир Путин заявил, что в аресте ректора «Шанинки» нет необходимости
Владимир Путин в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) выступил против ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, которого обвиняют в мошенничестве
Владимир Путин в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) выступил против ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, которого обвиняют в мошенничестве.
«Не вижу необходимости держать его за решеткой», - заявил президент в ответ на выступление члена СПЧ Николая Сванидзе, слова которого приводит «Новая газета».
Напомним, что Сергей Зуев был задержан по делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Ректора «Шанинки» подозревают в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Первоначально Зуева отправили под домашний арест, однако прокуратура потребовала ужесточить ему меру пресечения. Суд в итоге отправил ректора в СИЗО, хотя перед этим он перенес операцию на сердце.
25 ноября Сергею Зуеву было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения.