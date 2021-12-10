Александр Бастрыкин запросил у ВККС разрешения на возбуждение дела против «золотой судьи»
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге в отношении экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которую в СМИ окрестили «золотой судьей».
Представление Александра Бастрыкина коллегия рассмотрит 15 декабря, сообщает «КоммерсантЪ».
Елена Хахалева из Краснодарского края стала широко известна после шикарной свадьбы своей дочери, на которой присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. Стоимость торжества оценили в 2 млн долларов, хотя сама судья эту информацию опровергала. Елена Хахалева заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж-бизнесмен, а приглашенные артисты являются его друзьями и выступали бесплатно.
Позже адвокат Алексей Салмин заявил, что Елена Хахалева стала судьей в начале нулевых, годов не имея юридического образования.
В 2018 году «золотую судью» исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а в 2020 году ее лишили статуса судьи краевого суда за многочисленные прогулы.