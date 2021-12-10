Ростовская прокуратура потребовала от экс-депутата Вадима Варшавского 497 млн рублей
Прокуратура Ростовской области подала иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Вадиму Варшавскому. Ведомство требует от бизнесмена и бывшего депутата выплатить 497 млн рублей из-за махинаций с налогами
Прокуратура Ростовской области подала иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Вадиму Варшавскому. Ведомство требует от бизнесмена и бывшего депутата выплатить 497 млн рублей из-за махинаций с налогами. Исковое заявление подано в Хамовнический райсуд Москвы.
В пресс-службе суда пояснили агентству ТАСС, что иск ростовской прокуратуры связан с возмещение вреда, причиненного налоговыми преступлениями.
В конце 2019 года Ленинский райсуд в Ростовской области признал Вадима Варшавского, который является гендиректором ООО «РЭМЗ», виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. По этому делу бизнесмена приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
В сентябре 2021 года некогда видного ростовского бизнесмена приговорили еще к 7 годам по делу о мошенничестве с кредитами банка «Петрокоммерц».