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Общество
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10 декабря 2021, 01:06

Российские власти зарегистрировали самый дорогой в мире препарат от СМА

В России зарегистрировали самый дорогой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - «Золгенсма». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств

Российские власти зарегистрировали самый дорогой в мире препарат от СМА
Фото: elegyhazikozlony.e

В России зарегистрировали самый дорогой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) - «Золгенсма». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств.

Глава благотворительного фонда «Семья СМА» Ольга Германенко сообщила «Новой газете», что от регистрации лекарства до его поступления в оборот проходит обычно от двух до шести месяцев. В этот период, как правило, снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными.

Все дело в том, что после регистрации импортное лекарство должно поступать в Россию в отечественной упаковке, на создание которой необходимо время.

Один из двух препаратов от СМА «Золгенсма» производят в США. Это лекарство на сегодняшний день считается самым дорогостоящим - стоимость одной инъекции составляет более 150 млн рублей.

Ранее российские власти по просьбам благотворительных организаций и родителей детей с СМА зарегистрировали препарат «Спинраза».

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