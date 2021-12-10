Российские власти зарегистрировали самый дорогой в мире препарат от СМА
В России зарегистрировали самый дорогой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - «Золгенсма». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств
В России зарегистрировали самый дорогой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) - «Золгенсма». Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств.
Глава благотворительного фонда «Семья СМА» Ольга Германенко сообщила «Новой газете», что от регистрации лекарства до его поступления в оборот проходит обычно от двух до шести месяцев. В этот период, как правило, снижается доступность препарата для пациентов даже по сравнению с незарегистрированными.
Все дело в том, что после регистрации импортное лекарство должно поступать в Россию в отечественной упаковке, на создание которой необходимо время.
Один из двух препаратов от СМА «Золгенсма» производят в США. Это лекарство на сегодняшний день считается самым дорогостоящим - стоимость одной инъекции составляет более 150 млн рублей.
Ранее российские власти по просьбам благотворительных организаций и родителей детей с СМА зарегистрировали препарат «Спинраза».