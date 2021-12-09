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Общество
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09 декабря 2021, 20:14

Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали по обвинению в крупной взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина

Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали по обвинению в крупной взятке
Фото: ОСН

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Высокопоставленного силовика подозревают в получении взятки в крупном размере. Сумма взятки пока не называется.

В настоящее время с Александром Лопатиным проводятся следственные действия. Также сообщается, что Басманный райсуд отправил сотрудника Министерства обороны России под домашний арест до 7 февраля.

Подробности уголовного дела в отношении Лопатина не сообщаются. В Минобороны арест своего высокопоставленного сотрудника пока не комментируют.

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