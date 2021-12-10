Мосгоризбирком впервые возглавила женщина. Это генерал-майор полиции
Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Ольгу Кириллову. Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали все 14 членов комиссии
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Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Ольгу Кириллову. Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали все 14 членов комиссии.
Кандидатуру Ольги Кирилловой на пост главы столичного избиркома рекомендовало руководство Центральной избирательной комиссии, сообщает «Интерфакс».
Ольга Кириллова ранее работала в полиции и имеет звание генерал-майора. Она стала первой женщиной на посту главы Мосгоризбиркома.
Напомним, что прежний глава столичной избирательной комиссии Юрий Ермолов ушел в отставку с поста председатели по личным причинам, но остался в составе комиссии.