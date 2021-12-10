10 декабря 2021, 00:06
Комитет по защите журналистов насчитал в тюрьмах разных стран 293 сотрудника СМИ
В мировых тюрьмах на сегодняшний день находятся 293 журналиста. В Комитете по защите журналистов сообщили, что это максимальный показатель за всю историю наблюдения
Фото: saqshy.info
В мировых тюрьмах на сегодняшний день находятся 293 журналиста. В Комитете по защите журналистов сообщили, что это максимальный показатель за всю историю наблюдения.
Больше всего журналистов арестовали власти Китая. Там в местах лишения свободы находятся 50 сотрудников СМИ. Второе место в антирейтинге занимает Мьянма, власти которой арестовали военного переворота и последовавших за ним репрессий 26 журналистов. На третьем месте оказался Египет. В местных тюрьмах находятся 25 сотрудников медиа.
Белоруссия заняла пятое место в антирейтинге Комитета по защите журналистов. Власти страны упекли за решетку 19 работников СМИ.
Россия заняла девятое место. Организация насчитала в российских колониях 19 журналистов.
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