Вирусолог предложил не выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим россиянам
Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не поддержал предложение выдавать QR-коды гражданам, которые переболели коронавирусом бессимптомно, даже при наличии у них антител
Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не поддержал предложение выдавать QR-коды гражданам, которые переболели коронавирусом бессимптомно, даже при наличии у них антител.
В беседе с «Лентой.ру» вирусолог заявил, что выдавать QR-коды можно только клинически переболевшим людям с поставленным диагнозом, а не тем, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме.
В противном случае можно столкнуться с многочисленными злоупотреблениями. По мнению г-на Альштейна, коммерческие компании будут выдавать QR-коды без проверки результата теста, и антитела никто проверять не будет.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев на встрече с Владимиром Путиным предложил выдавать антиковидные QR-коды не только привитым и официально переболевшим коронавирусом, но и россиянам с антителами к COVID-19.