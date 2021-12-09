Соратники Алексея Навального объявили вознаграждение за новую информацию об отравлении политика
Оппозиционеры предлагают 3 млн рублей за видеозаписи из гостиницы «Ксандер» в Томске в день отравления и еще 1,5 млн рублей за «проверяемую информацию об отравлении или об отравителях из ФСБ», которая дополнит уже известную картину покушения
Соратники Алексея Навального объявили вознаграждение за информацию, связанную с отравлением политика боевым ядом «Новичок» в 2020 году.
Оппозиционеры предлагают 3 млн рублей за видеозаписи из гостиницы «Ксандер» в Томске в день отравления и еще 1,5 млн рублей за «проверяемую информацию об отравлении или об отравителях из ФСБ», которая дополнит уже известную картину покушения на политика, а также станет неопровержимым доказательством причастности чекистов к этому преступлению. Еще 500 тысяч рублей команда Навального выплатит «за проверяемую информацию о том, чем сейчас занимаются убийцы и что с ними происходило после выхода расследований».
Юрист Иван Жданов в беседе с The Insider (издание признано иностранным агентом) заявил, что вознаграждение может мотивировать поделиться ценной информацией людей, которые ею обладают, но боятся за свою свободу и жизнь.
«Во-вторых, само по себе ощущение комфорта этих фсбшников, которые понимают, что за информацию о их нахождении объявлено вознаграждение. Я сам нахожусь в розыске, и надеюсь у них тоже появится это прекрасное ощущение, что они находятся под постоянным наблюдением», - добавил Иван Жданов.