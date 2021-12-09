Сотрудник Росгвардии получил премию Международного конкурса имени Станислава Лема. Участие в конкурсе платное
Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 декабря сообщило о том, что сотрудник ведомства Алексей Абрамов стал лауреатом третьей степени Международного конкурса имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези»
Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 декабря сообщило о том, что сотрудник ведомства Алексей Абрамов стал лауреатом третьей степени Международного конкурса имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Прапорщик получил премию за детскую книгу «Подземелье в облаках».
На сайте вневедомственной охраны говорится, что Алексей Абрамов стал лауреатом III степени, уступив второе место канадскому писателю Стивену Эриксону. Первое место досталось Стивену Кингу.
Итоги Международного конкурса имени Станислава Лема в конце ноября подвел Интернациональный союз писателей. Издание Sota сообщает, что на литературные награды Интернационального союза писателей могли претендовать участники IV Большого Международного литературного онлайн-проекта, участие в котором является как бесплатным (только для «социально незащищенных людей), так и платным.
Стоимость участия составляет от 13 до 59 тысяч рублей. Причем в случае внесения суммы в размере 59 тысяч рублей можно попасть в короткие списки претендентов на премии. Кроме того, «VIP-cпонсоры автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста имени Франца Кафки». Какой пакет участия был у Алексея Абрамова из Росгвардии, не уточняется.