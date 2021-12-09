Мэр Москвы пообещал выплатить семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей
Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». В результате происшествия два человека погибли, четверо пострадали
Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». В результате происшествия два человека погибли, четверо пострадали.
Сергею Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего, и незаконном обороте оружия.
Инцидент в МФЦ произошел 7 декабря. Сам Сергей Глазов рассказал, что пришел в центр госуслуг получать паспорт, но ему «фактически отказали в выдаче» и потребовали надеть защитную маску. Надевать маску мужчина отказался, так как «не верит в санитарные правила». На допросе Глазов также заявил, что стал стрелять по людям из-за того, что они верят в коронавирус.
Мэр Москвы Сергей Собянин в день избрания Сергею Глазову меры пресечения заявил, что семьям погибших в МФЦ «Рязанский» выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим – по 500 тысяч рублей.
Отметим, что ранее интернет-пользователи раскритиковали мэра Москвы за то, что во время стрельбы в МФЦ он в торжественной обстановке открывал новые станции метрополитена.