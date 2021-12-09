«Единой России» по случаю 20-летнего юбилея напомнили обо всех невыполненных обещаниях
Первое место в списке занимает обещание партии власти побороть бедность. В 2008 году «Единая Россия» объявила, что искоренит бедность как социальное явление за 10 лет, то есть к 2018 году. Однако и по состоянию на 2021 год доля бедных граждан в стране оценивается в 12%
Издание «Важные истории» (признано иностранным агентом) по случаю 20-летия «Единой России» составило список всех невыполненных партией обещаний.
Первое место в списке занимает обещание партии власти побороть бедность. В 2008 году «Единая Россия» объявила, что искоренит бедность как социальное явление за 10 лет, то есть к 2018 году. Однако и по состоянию на 2021 год доля бедных граждан в стране оценивается в 12%.
Обещала партия власти и обеспечить достойную жизнь российским бюджетникам. К 2018 году планировалось повысить зарплаты школьным учителям, работникам детских садов, преподавателям вузов, врачам и медработникам до средней зарплаты в регионе, а воз, как говорится, и ныне там.
В 2007 году единороссы рапортовали, что снизят темпы инфляции, однако даже в 2021 году из-за катастрофического роста цен прогноз по инфляции несколько раз приходилось пересматривать в сторону увеличения.
Не удалось «Единой России» за 20 лет вывести страну на европейский уровень жизни, развить инфраструктуру села, газифицировать и телефонизировать дома сельских жителей и обеспечить им доступ к квалифицированной медицинской помощи. В текущем году правительство Михаила Мишустина отчиталось, что социальная инфраструктура села сегодня терпит сокращения, а количество поселений, обеспеченных почтой и телефонной связью, падает.
В свою очередь российские пенсионеры не дождались от единороссов обещанного повышения пенсий. Формально пенсии выросли, но не достигли 40% от заработка.
В 2016 году «Единая Россия» заявляла, что нужно «обеспечить организацию сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе, однако с 2005 по 2018 год число фельдшерско-акушерских пунктов в России сократилось на четверть - с 43 тысяч до 34 тысяч. Не удалось «партии большинства» и усовершенствовать службу скорой медицинской помощи – за последние 9 лет численность врачей скорой помощи сократилась на 40%.
Кроме того, практически в каждую предвыборную кампанию партия обещала сократить число чиновников с целью экономии бюджетных средств, но армия госслужащих только увеличивалась. Согласно официальным данным, с 2008 по 2019 год высших федеральных чиновников стало больше на 15%.
В 2001 году »»Единая Россия» обещала усовершенствовать деятельность правоохранительных органов и последовательное проведение судебной реформы. Согласно последним соцопросам, 58% граждан заявили, что не чувствуют себя под защитой закона. Кроме того, число политзаключенных за последние шесть лет выросло в 8 раз, а доля оправдательных приговоров и закрытых дел за отсутствием состава преступления составило всего 3% от всех рассмотренных в суде дел.