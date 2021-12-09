Власти Великобритании объявили «план Б» из-за распространения штамма «омикрон»
Премьер-министр заявил, что с 10 декабря в Англии использование защитных масок станет обязательным в большинстве общественных мест, в том числе в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях
Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил о начале реализации «плана Б» в борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма «омикрон».
Премьер-министр заявил, что с 10 декабря в Англии использование защитных масок станет обязательным в большинстве общественных мест, в том числе в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях. При этом в фитнес-залах и заведениях сферы обслуживания носить маски необязательно.
С 13 декабря гражданам рекомендуется перейти на удаленную работу, а с 15 декабря посещение ночных клубов, концертов и массовых мероприятий будет возможно только по сертификату о вакцинации, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр инагентов).
Правительство Великобритании рассчитывает, что указанные меры позволят снизить темпы распространение штамма «омикрон». На сегодняшний день в стране официально подтверждены 568 случаев заражения этим штаммом.