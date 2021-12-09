Правозащитники подтвердили данные о массовых избиениях и пытках в приморской ИК-27
ОНК подтвердила сведения проекта Gulagu.net об избиениях и пытках заключенных в приморской колонии №27 под видом проведения спецоперации против участников движения А.У.Е.
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) подтвердила сведения проекта Gulagu.net об избиениях и пытках заключенных в приморской колонии №27 под видом проведения спецоперации против участников движения А.У.Е. (движение признано экстремистским и запрещено в России).
В заключении ОНК говорится, что бойцы спецназа и ОМОНа несколько часов избивали и пытали электрошокерами заключенных в ходе «спецоперации против АУЕ». Трех человек после этого госпитализировали в краевую клиническую больницу, пишет «Новая газета».
Осужденные рассказали правозащитникам, что рано утром 3 декабря в отряд №6 вошли спецназ и ОМОН в количестве около 100 человек. Спецназ применил шумовые гранаты, после чего у зэков отобрали теплые вещи. Арестантов уложили на холодный пол и держали так на протяжении более 9 часов. При этом силовики били их палками и электрошокерами, а также ходили по ним ногами.
Члены ОНК в ходе проверки в ИК-27 зафиксировали на телах заключенных множественные следы побоев. У некоторых арестантов были выбиты зубы и разбиты лица.
Врио начальника колонии Илья Янишпольский отказался отправлять пострадавших заключенных на рентген, заявив что это «ресурсозатратно».
Ранее в Gulagu.net заявили, что 3 декабря силовики «устроили массовое побоище» в приморской колонии, избили более 150 человек, «одного изнасиловали и еще одного человека забили до смерти».
В пресс-службе ФСИН заявили, что в исправительном учреждении проводилась спецоперация против участников запрещенного в России движения А.У.Е. Эти арестанты якобы заставляли других заключенных жить по «воровским понятиям и законам», а также заниматься телефонным мошенничеством и вымогательством.