Россияне для посещения общественных мест активно используют QR-коды с товарных чеков
Непривитые россияне после введения «антиковидных пропусков» для посещения общественных мест стали активно использовать QR-коды с товарных чеков после покупки бытовой техники и продуктов питания, чтобы попасть в магазины и торговые центры
Непривитые россияне после введения «антиковидных пропусков» для посещения общественных мест стали активно использовать QR-коды с товарных чеков после покупки бытовой техники и продуктов питания, чтобы попасть в магазины и торговые центры.
Глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев посетовал, что охранники торговых центров халатно относятся к проверке антиковидных QR-кодов, в результате чего «в места массового пребывания людей попадают те, кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей».
Главный санитарный врач Ростовской области отметил, что такая халатность может привести ухудшению эпидемиологической обстановки в регионе.
Евгений Ковалев также отметил, что граждане по-прежнему отказываются носить в общественных местах защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.