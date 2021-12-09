Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования
Группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене дистанционного электронного голосования. Оппозиция считает онлайн-голосование инструментом для фальсификации итогов выборов
Группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене дистанционного электронного голосования. Оппозиция считает онлайн-голосование инструментом для фальсификации итогов выборов в пользу провластных кандидатов и партий.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «кандидаты в депутаты Государственной думы, члены избирательной комиссий дистанционного электронного голосования, а также наблюдатели, сообщили, что в течение трехдневной избирательной кампании в сентябре 2021 года производились многочисленные «вбросы» электронных голосов. При этом ключами к системе ДЭГ владели только сотрудники органов исполнительной власти.
«Избирательная комиссия ДЭГ утратила контроль за ходом голосования, не имела возможности проверить правомерность выдачи бюллетеней и правильность подсчета голосов», - отмечают авторы документа.
Напомним, что коммунисты ранее безуспешно пытались оспорить результаты ДЭГ на выборах в Госдуму в Москве, по итогам которых оппозиционные кандидаты проиграли представителям «Единой России».
В Центризбиркоме факт фальсификаций в ходе электронного голосования отрицают, а противников ДЭГ считают людьми «с пещерным сознанием»