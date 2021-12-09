Сына экс-генпрокурора Артема Чайку заподозрили в попытках отобрать дочь у своей бывшей жены
Старший сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Артем Чайка с помощью судебных приставов решил отобрать у своей бывшей жены после их скандального развода младшую дочь Софью
Старший сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Артем Чайка с помощью судебных приставов решил отобрать у своей бывшей жены после их скандального развода младшую дочь Софью. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Напомним, что после бракоразводного процесса, в ходе которого Марина Чайка обвиняла своего мужа в угрозах и жестоком обращении, суд определил, что младшая дочь пары будет проживать с матерью. Артему Чайке суд назначил алименты в размере 200 тысяч рублей в месяц и установил дни общения с детьми.
Влиятельный бизнесмен не согласился с размером алиментов и обратился в суд с иском об их уменьшении. Специально для суда Артем Чайка внес изменения в свой трудовой договор и теперь он работает в должности президента в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей на безвозмездной основе. Исходя из своего «бедственного» положения бизнесмен и сын известного чиновника попросил суд снизить ему алименты, а суд это требование удовлетворил.
Более того, как сообщает ВЧК-ОГПУ, с 24 июля 2021 года Чайка Артем с помощью своих связей в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), начал активные агрессивные действия против своей бывшей жены, привлекая для этого приставов, органы опеки и суды.
Так, Судебный пристав МОСП по ВАП № 2 ГУФССП России по Москве Васильев Э.А. совершил шесть выходов по адресу Марины Чайка в городе Москва, хотя достоверно знал, что она с дочерью находится в городе Томске. По итогам этих визитов пристав составил акты о неисполнении решения суда, для привлечения ее к административной ответственности по ст. 5.35. КоАП РФ, для будущего процесса об отобрании дочери у матери.
Следом органы опеки привлекли Марину Чайку к административной ответственности за якобы неисполнение решения суда и отказ представлять бывшему мужу время для общения с детьми.
Кроме того, Советский райсуд Томска должен был рассмотреть вопрос о незаконности привлечения Марины Чайка к ответственности за неисполнение решения суда, однако в последний момент состав суда неожиданно был изменен, а дело изъято из производства. Позже материалы дела были переданы другому судье, который проигнорировал показания пристава о том, что 7-летняя Соня сама отказалась встречаться с отцом, и подтвердил законность решения опеки. Это решение в настоящий момент обжалуется.
После судебного заседания сотрудники ФССП составили в отношении бывшей жены Артема Чайки еще два протокола в отношении о неисполнении решения суда.