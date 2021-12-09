09 декабря 2021, 12:59
В России за сутки зарегистрировали 30 209 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 30 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: pmrall.ru
В России за прошедшие сутки выявили 30 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки в результате осложнений скончался 1181 пациент с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 286 004 человека.
В Москве зарегистрировали 2948 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 2111, в Московской области – 1616.
Напомним, что в связи с угрозой распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» Роспотребнадзор ужесточил антиковидные меры в стране. Так, срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус был сокращен с 72 до 48 часов, а для туристов, возвращающихся из ЮАР, был введен обязательный двухнедельный карантин.