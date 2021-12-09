Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кодов
Российские авиакомпании накануне принятия федерального законопроекта о введении QR-кодов предложили исключить из документа пункт об обязательном возврате стоимости билета, если пассажир к дате вылета так и не получит код
Российские авиакомпании накануне принятия федерального законопроекта о введении QR-кодов предложили исключить из документа пункт об обязательном возврате стоимости билета, если пассажир к дате вылета так и не получит код, свидетельствующий о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.
Перевозчики считают, что деньги нужно возвращать только пассажирам, купившим билет по более дорогому возвратному тарифу. Если тариф был невозвратный, то деньги можно не возвращать, сообщают «Ведомости».
Текущая редакция правительственного законопроекта о QR-кодах предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть деньги за неиспользованный билет в полном объеме.
Перевозчики опасаются, что после введения QR-кодов на транспорте пассажиропотом снизится, а у правительства не найдется денег на компенсацию убытков авиакомпаниям. В этой связи, возврат денег за билеты по всем без исключения тарифам еще больше ухудшит материальной положение авиакомпаний.