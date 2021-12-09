У арестованного главы ставропольского ГИБДД помимо золотого особняка нашли более 20 объектов недвижимости
Арестованный за взятки глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов оказался владельцем не только знаменитого золотого особняка, но и еще 21 объекта недвижимости и шести автомобилей
Арестованный за взятки глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов оказался владельцем не только знаменитого золотого особняка, но и еще 21 объекта недвижимости и шести автомобилей. Недвижимость и машины были оформлены на Сафонова и его родственников.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил РИА Новости, что его ведомство в ближайшее время обратится в суд с иском об обращении указанного имущества в доход государства.
Прокурор также сообщил, что по делу о взятках проходит не только Алексей Сафонов, но и несколько его подчиненных, у которых при скромной официальной зарплате были обнаружены активы на сотни миллионов рублей.
Напомним, что глава ставропольского ГИБДД был задержан в июле текущего года. По версии следствия, Алексей Сафонов и его подчиненные продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и получили за это от грузоперевозчиков 19 млн рублей.
Грузоперевозчики рассказали порталу Znak.com, что 19 млн рублей – это только ежедневный заработок коррупционеров из ГИБДД и Ространснадзора. Общая сумма поборов на дорогах России может составлять около 100 млрд рублей в год.