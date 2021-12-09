Общественная палата предложила отказаться от «пугающего» термина QR-код
Общественная палата России предложила отказаться от термина «QR-код» в правительственном законопроекте о введении «антиковидных пропусков» в общественных местах, самолетах и поездах
Общественная палата России предложила отказаться от термина «QR-код» в правительственном законопроекте о введении «антиковидных пропусков» в общественных местах, самолетах и поездах.
Общественники отметили, что термин «QR-код» является малопонятным и даже отпугивающим для большого числа граждан, поэтому вместо него предлагается использовать термины, «более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», например «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
Член ОП также отметили, что для пожилых граждан получение и использование современных видов документов, таких как QR-код, является слишком затруднительным.
Кроме того, общественники предложили добавить в список мест, которые граждане могут посетить без QR-кодов, больницы, поликлиники, стоматологии и религиозные организации.
Еще одно предложение - закрепить механизм выдачи ковид-сертификатов иностранным гражданам, которые привиты импортными вакцинами, незарегистрированными в России, сообщает «Дождь» (СМИ признано иностранным агентом).