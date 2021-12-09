Компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad
Американская компания Apple впервые за 10 лет прекратила производство смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad из-за дефицита комплектующих. Речь в первую очередь идет о нехватке процессоров, модулей 5G и экранов
Американская компания Apple впервые за 10 лет прекратила производство смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad из-за дефицита комплектующих. Речь в первую очередь идет о нехватке процессоров, модулей 5G и экранов.
По данным портала Nikkei, сотрудники партнерских заводов Apple в странах Азии не вышли на традиционную сверхурочную работу в октябре, хотя обычно после презентации новых моделей гаджетов в сентябре фабрики переходят на режим 24-часовой работы. Кроме того, объемы работы на китайских фабриках в это время наращивались из-за приближающихся новогодних праздников.
В этом году объемы производства iPhone и iPad не наращивались, а заводы и вовсе приостановили свою работу.
Источники издания говорят, что даже если бы работники партнерских заводов вышли на работу, то собирать смартфоны и планшеты все равно было бы не из чего.
Сейчас компания Apple рискует потерять миллиарды долларов дохода, а новые покупатели могут получить желанные гаджеты только в 2022 году, сообщает «Лента.ру».