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Техномир
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09 декабря 2021, 11:51

Компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad

Американская компания Apple впервые за 10 лет прекратила производство смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad из-за дефицита комплектующих. Речь в первую очередь идет о нехватке процессоров, модулей 5G и экранов

Компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad
Фото: AP Photo/Kin Cheung

Американская компания Apple впервые за 10 лет прекратила производство смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad из-за дефицита комплектующих. Речь в первую очередь идет о нехватке процессоров, модулей 5G и экранов.

По данным портала Nikkei, сотрудники партнерских заводов Apple в странах Азии не вышли на традиционную сверхурочную работу в октябре, хотя обычно после презентации новых моделей гаджетов в сентябре фабрики переходят на режим 24-часовой работы. Кроме того, объемы работы на китайских фабриках в это время наращивались из-за приближающихся новогодних праздников.

В этом году объемы производства iPhone и iPad не наращивались, а заводы и вовсе приостановили свою работу.

Источники издания говорят, что даже если бы работники партнерских заводов вышли на работу, то собирать смартфоны и планшеты все равно было бы не из чего.

Сейчас компания Apple рискует потерять миллиарды долларов дохода, а новые покупатели могут получить желанные гаджеты только в 2022 году, сообщает «Лента.ру».

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