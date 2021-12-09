09 декабря 2021, 10:59
МВД направило в Минцифры предложения по блокировке сайтов финансовых пирамид
Руководитель ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил, что ведомство направило в Министерство цифрового развития предложения по закреплению на законодательном уровне возможности ограничения доступа к сайтам интернет-пирамид (хайп-проектам)
Фото: вести35.рф
МВД России подготовило пакет предложений для законопроекта об экстренной блокировке сайтов финансовых пирамид.
Руководитель ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил агентству ТАСС, что ведомство направило в Министерство цифрового развития предложения по закреплению на законодательном уровне возможности ограничения доступа к сайтам интернет-пирамид (хайп-проектам).
В управлении по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что финансовые пирамиды получают возможность большого привлечения вкладчиков за счет незаконной деятельности IT-технологий. Поэтому для борьбы с ними нужно не только повышать финансовую грамотность населения, но и оперативно блокировать такие сайты.