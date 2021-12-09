В России в текущем году коронавирусом заразились более полумиллиона детей
В России с начала 2021 года коронавирусом заразились 570 тысяч детей. Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
В России с начала 2021 года коронавирусом заразились 570 тысяч детей. Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Всего в стране с начала пандемии (февраль 2020 года) было зарегистрировано 9 895 597 случаев заражения во всех возрастных группах.
Чиновник отметил, что на детей в текущем году пришлось 9,5% от всех случаев заражения COVID-19.
Олег Салагай также сообщил, что в России уже зарегистрирована вакцина против коронавируса «Спутник М», предназначенная для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Ранее российские власти отмечали, что с появлением дельта-штамма дети и подростки стали болеть чаще и тяжелее, хотя еще в начале пандемии они переносили коронавирус чаще всего легко и бессимптомно. Только в Москве сейчас ежедневно в больницы попадают по 25-30 детей.
В свою очередь в центре имени Гамалеи, где были разработаны вакцины «Спутник V» и «Спутник М», сообщили, что по данным на 1 декабря 2021 года от ковидных осложнений скончались 350-400 несовершеннолетних пациентов.