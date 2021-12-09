Главред «Новой газеты» призвал передавать нуждающимся коррупционные деньги
Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевский премии мира Дмитрий Муратов предложил создать международный фонд по распределению похищенных коррупционерами денег. Речь идет о коррупционных преступлениях, выявленных журналистами
Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевский премии мира Дмитрий Муратов предложил создать международный фонд по распределению похищенных коррупционерами денег. Речь идет о коррупционных преступлениях, выявленных журналистами.
В ходе «Саммита за демократию» в Вашингтоне Дмитрий Муратов заявил, что современная журналистика делает много для преследования коррупции. Журналисты «знают, куда прячут деньги, как они превращаются в дворцы и яхты». «Но очень бы хотелось, чтобы при содействии журналистов-расследователей эти деньги возвращались тем, кто нуждается в нашей помощи», - добавил главред «Новой».
В этой связи Дмитрий Муратов предложил создать специальный международный благотворительный фонд, который будет возвращать нуждающимся деньги, добытые коррупционными путем и обнаруженные журналистами.
Главный редактор «Новой газеты» также призвал власти США и России избавиться от действующих в этих странах законах об «иностранных агентах». «Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии», - заявил журналист, слова которого приводит ТАСС.