Владимир Путин возмутился стоимостью туров на космодром «Восточный»
На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев сообщил, что стоимость поездки на «Восточный» составляет около 100 тысяч рублей
Президент Владимир Путин возмутился ценами туров на новый космодром «Восточный» в Амурской области, который находится в ведении «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев сообщил, что стоимость поездки на «Восточный» составляет около 100 тысяч рублей. Студент пояснил, что большая часть этих денег уходит на оформление бумаг для разрешения, а не на билеты. Иван Утешев отметил, что такие цены делают отечественные научные центры недоступными для молодых ученых и мешают популяризации науки, сообщает ТАСС.
Владимир Путин был крайне удивлен такой стоимостью туров на космодром «Восточный».
«Да ладно, за оформление бумаг берут 100 тысяч? <…> Я посмотрю: 100 тысяч — это, не понимаю, за что? <…> Обязательно выясню это, и, конечно, популяризировать нужно», - заявил глава государства.
Между тем, в «Роскосмосе» опровергли слова Ивана Утешева о том, что поездка на «Восточный» стоит 100 тысяч рублей. В корпорации заверили, что посещение космодрома стоит якобы всего 10 тысяч рубле для взрослого и 5 тысяч рублей для ребенка.