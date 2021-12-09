В аэропорту Анадыря задержали бывшего спикера чукотского парламента
Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Анадыря бывшего спикера парламента Чукотского автономного округа Александра Маслова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий
Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Анадыря бывшего спикера парламента Чукотского автономного округа Александра Маслова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Адвокат Александра Маслова Дмитрий Калинин рассказал агентству ТАСС, что его подзащитного обвиняют в незаконном получении премии в то время, когда он занимал должность председателя окружного парламента. Ущерб государственному бюджету оценивается в 9 млн рублей.
Александр Масловы своей вины не признает, сообщает РБК.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что бывший спикер чукотской думы планировал вылететь в Москву с целью скрыться от следствия. Парламентарий заявил, что Маслов якобы трижды проигнорировал вызов на допросы к следователю.