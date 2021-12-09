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09 декабря 2021, 04:22

В Кондопоге подрядчик по ошибке снес «не тот» многоквартирный дом

Мэрии подписала госконтракт с подрядчиком на снос деревянного многоквартирного дома по адресу улица Новокирпичная, 17, признанного аварийным. Стоимость контракта составила 600 тысяч рублей

В Кондопоге подрядчик по ошибке снес «не тот» многоквартирный дом
Фото: ptzgovorit.ru

В карельской Кондопоге компания-подрядчик местной администрации по ошибке снесла дом, в котором проживают люди.

Мэрии подписала госконтракт с подрядчиком на снос деревянного многоквартирного дома по адресу улица Новокирпичная, 17, признанного аварийным. Стоимость контракта составила 600 тысяч рублей. Однако в назначенный срок, 6 декабря, экскаватор начал разбирать не указанный в договоре дом №17, а дом № 28, расположенный на той же улице.

В момент сноса жильцов в доме не было, но в квартирах остались их личные вещи. Чиновники узнали об ошибке подрядчика уже от самих жильцов.

Издание «Кондопожский край» сообщает, что снесенный по ошибке дом был признан аварийным в конце декабря 2017 года, но его жильцы не попали в программу расселения. Указанный в госконтракте дом №17 снесли на следующий день.

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников в беседе с изданием «Петрозаводск говорит» заявил, что «казус» с ошибочным сносом дома «сыграл на руку жильцам». Чиновник также заявил, что со слов сотрудников компании-подрядчика в квартирах не было ни мебели, ни иного имущества.

Виталий Садовников успокоил людей, зарегистрированных в снесенном по ошибке доме, что они получат новое жилье по программе расселения аварийного жилья.

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