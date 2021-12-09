Пользователи «Одноклассников» назвали суд над Навальным событием года. ГосСМИ это проигнорировали
Социальная сеть «Одноклассники» накануне новогодних праздников опубликовала 10 самых главных событий уходящего года. Рейтинг был составлен на основе анализа публикаций и комментариев пользователей
Социальная сеть «Одноклассники» накануне новогодних праздников опубликовала 10 самых главных событий уходящего года. Рейтинг был составлен на основе анализа публикаций и комментариев пользователей.
Самыми топовыми событиями 2021 года пользователи «Одноклассников» признали вакцинацию от коронавируса и пандемию, выборы в Госдуму, масштабные лесные пожары на Дальнем Востоке и суд над оппозиционером Алексеем Навальным, по итогам которого его отправили в колонию.
При этом государственные СМИ в своих сюжетах на эту тему проигнорировали тот факт, что россияне назвали суд над самым известным российским оппозиционером одним из главных событий года.
Так, РИА Новости, ТАСС , Лента.ру, Regnum и «Прайм» об Алексее Навальном вообще упоминать не стали, а «Известия» сначала написали про суд над оппозиционером, а позже отредактировали публикацию, сообщает TJournal.