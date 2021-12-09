Президент повысил в звании директора УФСИН по Иркутской области, несмотря на скандал с пытками заключенных
Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы Леониду Сагалакову, который с марта 2020 года занимает должность директора УФСИН по Иркутской области
Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы Леониду Сагалакову, который с марта 2020 года занимает должность директора УФСИН по Иркутской области.
Отметим, что в его ведении находится ангарская исправительная колония №15, где в апреле 2020 года произошел бунт, а сотни заключенных нанесли себе увечья в знак протеста против издевательств со стороны сотрудников администрации. Бунт был подавлен спецназом, а многих зэков отправили в другие колонии, где они, по данным правозащитников, подвергались пыткам.
Подробности о пытках в «пресс-хатах», где над заключенными из ангарской колонии издевались «активисты», рассказывали среди прочих близкие сироты из Тувы Кежика Ондара, который получил срок за кражу лошади. Сам заключенный после чудовищных пыток был госпитализирован с разрывом прямой кишки и многочисленными травмами, сообщает The Insider.
Еще один участник бунта в ангарской ИК-15 Евгений Юрченко после выхода на свободу рассказал журналистам, что его и еще 30 арестантов отправили в ангарское СИЗО-6, где их насиловали и пытали, пропуская электрический ток по гениталиям.
Некоторые пострадавшие обратились с заявлениями о пытках в Следственный комитет, но в возбуждении дел было отказано.