Глава СКР поручил разобраться с выселением жителей Севастополя из подаренных экс-губернатором квартир
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе крымского управления разобраться в истории с выселением жителей Севастополя из квартир, которые им в 2014 году подарило правительство города
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе крымского управления разобраться в истории с выселением жителей Севастополя из квартир, которые им в 2014 году подарило правительство города. Квартиры были подарены семьям в то время, когда городом руководил Сергей Меняйло.
Власти Севастополя выдали квартиры в доме на проспекте генерала Острякова семье погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МВД, родителям ребенка-инвалида, воинам-интернационалистам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и детям-сиротам.
The Insider (издание признано иностранным агентом) сообщает, что на момент торжественного вручения сертификатов дом на проспекте Генерала Острякова официально не был сдан в эксплуатацию, так как застройщик - компания «Гранд Инвест» - возвел 11 этажей вместо 10. Квартиры на «лишнем» этаже Сергей Меняйло предложил отдать льготникам. В 2015 году дом был сдан в эксплуатацию.
Новым жильцам выдали справки на право доступа в жилое помещение, застройщика обязали выдать ключи, однако оформить квартиры в собственность граждане не смогли. В «Гранд Инвесте» заявили, что правительство города за эти квартиры так и не заплатило. Тогда же Сергей Меняйло уже ушел в отставку, а на его место пришел Дмитрий Овсянников.
Местная жительница Нина Соловьян, которая получила квартиру от государства после смерти мужа, обратилась к новому губернатору с жалобой. Чиновники прислали ей ответ, в котором говорилось, что застройщику было направлено уведомление о необходимости передать квартиру правительству города для дальнейшего его предоставления Нине Соловьян. Однако никаких документов она так и не получила. Более того, в 2019 году выяснилось, что квартиру Соловьян и женщины с сыном-инвалидом продали директору риэлтерской компании, расположенной в одном здании с офисом «Гранд Инвеста».
The Insider сообщает также, что изначально застройщиком дома была компания «Гранд Инвест», однако теперь севастопольские власти называют застройщиком некое ЖСК «Комплекс», которое зарегистрировано в жилой квартире.