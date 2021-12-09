Росавиация после инцидента с самолетом S7 рекомендовала отменять вылеты лайнеров при наличии на них снега
Росавиация после резонансного инцидента с обледенением самолета компании S7, выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск, призвала авиакомпании запрещать вылеты лайнеров при наличии на них снега
Росавиация после резонансного инцидента с обледенением самолета компании S7, выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск, призвала авиакомпании запрещать вылеты лайнеров при наличии на них снега.
В свете последних событий перевозчикам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега, сообщает «Лента.ру».
В Росавиации пояснили, что снежно-ледяные отложения могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению лайнера, а также к ухудшению летных характеристик и даже отказу бортовых систем самолета.
Напомним, что 2 декабря у пассажирского лайнера Airbus A320neo компании S7, на борту которого находились более 200 человек, во время полета отключился автопилот. Затем из-за образовавшейся ледяной корки на крыльях и воздухозаборниках двигателей лайнер стал раскачиваться в воздухе и терять высоту. За четыре минуты самолет снизился на 2,5 км. По предварительным данным, причиной инцидента, который мог закончиться трагедией, стала ненадлежащая обработка самолета противоледной жидкостью в аэропорту Магадана.