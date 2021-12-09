Депутата Ейского райсовета от «Яблока» лишили полномочий из-за «сокрытия» старого счета своих родителей
В Ейске Краснодарского края депутаты местного районного совета лишили полномочий своего коллегу от партии «Яблоко» Александра Коровайного из-за нарушений в декларации. С соответствующим ходатайством в думу обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
В Ейске Краснодарского края депутаты местного районного совета лишили полномочий своего коллегу от партии «Яблоко» Александра Коровайного из-за нарушений в декларации. С соответствующим ходатайством в думу обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Сам депутат написал в своем телеграм-канале, что его обвинили в сокрытии счета в Сбербанке, который был открыт его родителями в 1992 году и закрыт в 2012 году. Еще одна претензия в адрес Коровайного заключается в том, что он не указал в декларации один входящий перевод на свою банковскую карту. «Яблочник» пояснил, что эта сумма не была его доходом, а предназначалась для его подруги, чья карта на тот момент была заблокирована.
Александр Коровайный возглавляет отделение партии «Яблоко» в Ейске с 2012 года. Ранее он работал учителем истории, но в 2017 году его уволили из-за участия в оппозиционном митинге.
Примечательно, что накануне в Хабаровске депутаты городской думы, напротив, «простили» вице-спикеру Михаилу Чувашову (ЛДПР) нарушения в декларации. Проверка показала, что депутат скрыл в своей предвыборной декларации о доходах сразу три банковских счета. Однако г-н Чувашов отделался лишь предупреждением, сообщает «КоммерсантЪ».