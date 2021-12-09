В Госдуму внесли «общественный» законопроект об отмене законов об «инагентах»
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» направил в Госдуму законопроект о полной отмене в российском законодательстве всего, что связано с «иностранными агентами»
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (организация признана иностранным агентом) направил в Госдуму законопроект о полной отмене в российском законодательстве всего, что связано с «иностранными агентами», включая статьи в Административном и Уголовном кодексах.
Одновременно с этим в парламент направлена петиция с требованием отменить законы об «инагентах», которую подписали более 260 тысяч россиян, сообщает Znak.com.
Напомним, что в очереди на рассмотрение уже находится законопроект от фракции «Справедливая Россия – За правду», который предлагает сначала предупреждать СМИ о риске быть включенным в реестр «инагентов», а в случае неустранения нарушений Минюст должен обращаться в суд. Именно суд, по мнению депутатов, должен решать вопрос о признании СМИ, НКО или гражданина «иностранным агентом». Сейчас такое решение принимает только Минюст, а никаких предупреждений СМИ и НКО не получают.