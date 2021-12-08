Депутаты Госдумы предложили увеличить зарплату своих помощников на 20%
Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект об увеличении ежемесячного зарплатного фонда своих помощников на 20%. В цифровом значении зарплатный фонд помощников народных избранников вырастет до 400 тысяч рублей в месяц
Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект об увеличении ежемесячного зарплатного фонда своих помощников на 20%. В цифровом значении зарплатный фонд помощников народных избранников вырастет до 400 тысяч рублей в месяц.
Депутаты аргументировали необходимость повышения окладов своих помощников тем, что после внесения поправок в Конституцию РФ полномочия парламентариев расширились, а работы у них и их помощников стало больше.
С учетом новых полномочий и задач значительно увеличивается объем работы в регионах и повышаются требования к ее качеству, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут иметь до семи помощников. Обычно они работают по срочному служебному контракту.
Законопроект подготовили депутаты Павел Крашенинников, Вячеслав Макаров и Андрей Макаров, Владислав Даванков, Николай Коломейцев, Олег Нилов и Борис Чернышев, сообщает Znak.com.