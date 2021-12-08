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Общество
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Москва
08 декабря 2021, 17:16

Власти Москвы отчитались об успехах в лечении ковидных пациентов плазмой переболевших. ВОЗ такой метод не рекомендовала

В ведомстве заявили, что введение плазмы больному позволяет в 1,5 раза быстрее остановить распространение коронавируса вируса в его организме. Такой метод лечения снижает риск ухудшения состояния пациента и его перевода на аппарат ИВЛ почти в два раза

Власти Москвы отчитались об успехах в лечении ковидных пациентов плазмой переболевших. ВОЗ такой метод не рекомендовала
Фото: leveton.su

Департамент здравоохранения Москвы отчитался об эффективности лечения коронавируса с помощью плазмы доноров с антителами к этой инфекции.

В ведомстве заявили, что введение плазмы больному позволяет в 1,5 раза быстрее остановить распространение коронавируса вируса в его организме. Такой метод лечения снижает риск ухудшения состояния пациента и его перевода на аппарат ИВЛ почти в два раза. Также снижается вероятность смерти пациента в результате осложнений.

По данным Депздрава Москвы, за полтора года лечение с помощью донорской плазмы прошли 20 тысяч человек. Донорами плазмы также стали 20 тысяч человек в антителами к коронавирусу, а всего было заготовлено более 23 тонн плазмы, сообщает ТАСС.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), напротив, не рекомендовала переливать плазму выздоровевших людей заболевшим. Эксперты организации заявили, что такой метод лечения слишком дорогой и длительный по времени, а к значительному сокращению смертности среди ковидных пациентов он не приводит.

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