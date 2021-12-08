Глава Ростова-на-Дону «замазал» на своей руке часы за 2,5 млн рублей на фотографиях из командировки
Главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко уличили в ретуши с помощью программы Photoshop своих фотографий, которые были сделаны в ходе рабочей поездки в Грозный
Главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко уличили в ретуши с помощью программы Photoshop своих фотографий, которые были сделаны в ходе рабочей поездки в Грозный. Ретуши подверглись часы сити-менеджера люксовой марки, стоимость которых оценили в 2,5 млн рублей.
На официальных снимках дорогостоящие часы на руке Алексея Логвиненко видны, а в аналогичном снимке на его странице в Instagram часов уже нет. При этом, отмечает издание «Блокнот Ростов», в отражении стола можно разглядеть ремешок от часов.
Предположительно, речь идет о часах швейцарской марки Breguet Marine с корпусом из золота.
В пресс-службе мэрии заявили, что Алексей Валентинович является состоятельным человеком и может позволить себе дорогие аксессуары. «Ретушировал фото с часами, так как не считает нужным выставлять на показ это в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах», - говорится в официальном заявлении администрации города, которое цитирует портал 161.ru.
Ранее в мэрии рассказывали, что г-н Логвиненко хорошо зарабатывает на ценных бумагах.
Напомним, что в 2012 году аналогичная история произошла с патриархом Кириллом. Тогда его пресс-служба тоже отретуширована часы марки Breguet на его руке, но в отражении стола они были видны.